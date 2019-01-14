У мережі з'явилася нова версія пісні Щедрик: слухайте і допомагайте дітям

Українські музиканти Danielyan та Діма Сазонов записали сучасну версію пісні "Щедрик" Миколи Леонтовича на підтримку дітей з дитячого будинку.

Відомий за новими роботами гуртів Без Обмежень, Тартак та Фіолет, саунд-продюсер і мультиінструменталіст Артур Данієлян в колаборації з виконавцем і художником, голосом гурти Junket Дімою Сазоновим записали техно-версію славетного "Щедрика" з використанням Ableton Push та аналогових синтезаторів.

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При цьому музиканти вирішили защедрувати з метою збору коштів на добрі справи для добрих дітей. Слухайте та долучайтеся до допомоги!

Гроші можна перерахувати до 18 січня на карту 4149 4993 4058 2004 з призначенням платежу "Техно-Щедрик збирає гроші для дітей". Інформація про те, якому саме дитячому будинку допоможуть музиканти, з'явиться на офіційних сторінках Артура та Діми в Fаcebook.

Відзначимо, що "Щедрик" по праву можна вважати найпопулярнішою різдвяною піснею в світі. Ось 8 фактів про великий твір Миколи Леонтовича, які потрібно знати:

У цьому році "Щедрику" виповнилося 100 років і це досі найпопулярніша різдвяна пісня;

Над створенням "Щедрика" Леонтович працював 18 років та виправляв твір 5 разів;

На цю музичну композицію існує близько 350 інтерпретацій для хорів, оркестрів, поп- і рок-виконавців;

"Щедрик" звучить в таких фільмах: "Сімейка Адамсів", "Різдвяні канікули", "Гаррі Поттер та в'язень Азкабану", "Сам удома", "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" тощо;

Також композицію не обійшли увагою творці серіалів та ситкомів: South Park, The Simpsons, Family Guy, Saturday Night Live, The Mentalist та Legends of Tomorrow;

Вперше американську версію "Щедрика" використали в рекламі шампанського в 1970 році. Пізніше мелодія звучала в рекламах ноутбуків Dell, нижньої білизни Victoria's Secret, автомобілів КІА, GPS-навігаторів Garmin, магазину Kmart та інших;

Більше ніж 50 реміксів на"Щедрик" звучать на радіо по всьому світу;

Щорічно в YouTube заливається понад 100 реміксів на "Щедрик" і Сarol of the bells у стилях EDM, Trap, Trance, Dubstep, Drum-n-Bass тощо.

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