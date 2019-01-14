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Добрий вечір – українські зірки записали сучасну версію колядки: відео

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Українські зірки виконали колядку - фото 1
Українські зірки виконали колядку

Українські зірки JAMALA, YARMAK, ALINA PASH, DEN DA FUNK, LAUD, FAME та MR MAKOUNDI записали сучасну версію популярної колядки "Добрий вечір". Слухайте і насолоджуйтеся якісною музикою!

Автором ідеї осучаснення колядки "Добрий вечір" став YARMAK. Саме він зібрав українських зірок, які теж вирішили продовжити народні традиції. У результаті – вийшла оригінальна колаборація різних музичних стилів і напрямків.

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"Це найспонтанніші запис і зйомка в моєму житті! Від написання пісні до виходу кліпу минуло лише два тижні. Тільки з такими неймовірними хлопцями це могло вийти. Кожен з учасників колаборації написав свою частину треку, при цьому все разом звучить дуже органічно", – поділилася JAMALA. Оцініть і ви!

Слухати онлайн пісню Добрий вечір від YARMAK, ALINA PASH, DEN DA FUNK, LAUD, FAME, MR MAKOUNDI, JAMALA:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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