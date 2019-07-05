З'явилася нова фішка iPhone, яку варто скопіювати Android

Зазвичай при спілкуванні за допомогою відеозв'язку користувачі дивляться на екран, а не в камеру. Встановити зоровий контакт зі співрозмовником у таких умовах проблематично. Користувачі бета-версії iOS 13 виявили незвичайну функцію додатка FaceTime на своїх iPhone, яка розв'яже цю проблему.

Їхні гаджети навчилися коригувати напрямок погляду свого власника у реальному часі, навіть якщо його очі не спрямовані в об'єктив фронталки.

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Хоча принцип роботи оновленого додатка FaceTime ще не оголошений, Apple, за чутками, застосувала технологію доповненої реальності ARKit для "виправлення" картинки. У комбінації з датчиком TrueDepth вона точково "викривляє" обличчя користувача, майже не зачіпаючи перспективу фону. Раніше корпорація тестувала схоже рішення на прикладі селфі-фільтрів для месенджера Snapchat.

За даними джерела, функція доступна користувачам третьої бета-версії iOS 13, встановленої на iPhone XS і iPad Pro (2019). Оскільки перетворення зображення відбувається безпосередньо на пристрої, співрозмовник побачить "правильний" погляд власника зазначених моделей незалежно від того, скільки разів iOS або FaceTime він використовує.

Реліз iOS 13 очікується у вересні після презентації нової лінійки iPhone.

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