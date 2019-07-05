Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

З'явилася нова фішка iPhone, яку варто скопіювати Android

  • 18
iPhone буде спрямовувати ваш погляд на співрозмовника - фото 1
iPhone буде спрямовувати ваш погляд на співрозмовника

Зазвичай при спілкуванні за допомогою відеозв'язку користувачі дивляться на екран, а не в камеру. Встановити зоровий контакт зі співрозмовником у таких умовах проблематично. Користувачі бета-версії iOS 13 виявили незвичайну функцію додатка FaceTime на своїх iPhone, яка розв'яже цю проблему.

Їхні гаджети навчилися коригувати напрямок погляду свого власника у реальному часі, навіть якщо його очі не спрямовані в об'єктив фронталки.

І ще: Apple випустить бюджетний iPhone, щоб конкурувати з Xiaomi і Meizu

Хоча принцип роботи оновленого додатка FaceTime ще не оголошений, Apple, за чутками, застосувала технологію доповненої реальності ARKit для "виправлення" картинки. У комбінації з датчиком TrueDepth вона точково "викривляє" обличчя користувача, майже не зачіпаючи перспективу фону. Раніше корпорація тестувала схоже рішення на прикладі селфі-фільтрів для месенджера Snapchat.

За даними джерела, функція доступна користувачам третьої бета-версії iOS 13, встановленої на iPhone XS і iPad Pro (2019). Оскільки перетворення зображення відбувається безпосередньо на пристрої, співрозмовник побачить "правильний" погляд власника зазначених моделей незалежно від того, скільки разів iOS або FaceTime він використовує.

Реліз iOS 13 очікується у вересні після презентації нової лінійки iPhone.

Читайте також: Кумедна статистика: частина власників iPhone не знають, якою моделлю користуються

Джерело: Appleinsider
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Лайся красиво: колоритні українські матюки на всі випадки життя
  • 03 липня, 15:32
  • 1550
Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Карла Бруні (18+)
  • 02 липня, 16:21
  • 1056
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1584500
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Відео