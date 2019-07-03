Кумедна статистика: частина власників iPhone не знають, якою моделлю користуються

Існує чимало стереотипів про технічну обізнаність покупців iPhone, тому американський ритейлер Decluttr перевірив частину з них на практиці. Результати опитування вас неабияк розвеселять!

Під час спеціального опитування власників гаджетів популярних брендів, включаючи Apple і Samsung, попросили вказати назву й основні можливості свого пристрою. Результати виявилися досить неоднозначними.

І ще: Apple випустить бюджетний iPhone, щоб конкурувати з Xiaomi і Meizu

Опитування охопило 2000 учасників різного віку. З'ясувалося, що 56% власників iPhone XR і iPhone 7 не змогли правильно визначити назву свого гаджета. З тими ж складнощами зіткнулися 54% користувачів iPhone 8 і трохи менше ніж 50% власників дорожчих iPhone X і XS. Для порівняння, правильно вказати модель свого смартфона змогли 71,32% власників Samsung Galaxy S9+.

Примітно, що 86% покупців iPhone X, XS та XR також не знали, що їх апарат підтримує NFC, а майже половина тих же опитаних не підозрювала про захист від вологи та пилу власних пристроїв (клас захисту IP68 для X і XS, IP67 для iPhone XR).

Крім того, не менше третини власників iPhone були впевнені, що їх апарати підтримують роботу в мережах 5G. Втім, в цьому плані покупці смартфонів Samsung навіть перевершили "суперників". Багато з опитаних "помітили поліпшення" в роботі мобільної мережі з появою новин про початок тестової експлуатації 5G-мереж у США.

Ну ви ж знаєте, що на ринку зараз існує кілька моделей смартфонів, які підтримують 5G, тому не дивно, що дослідників вразили відповіді респондентів.

До слова, а яким смартфоном користуєтесь ви? Пишіть у коментарях ;)

Читайте також: Представлено смартфон Xiaomi CC9: характеристики не вражають