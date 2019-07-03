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Apple випустить бюджетний iPhone, щоб конкурувати з Xiaomi і Meizu
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Китайські ЗМІ повідомляють, що Apple готує дешеву версію iPhone без Face ID. Ситуація на китайському ринку, чи не найбільшому у світі за обсягами продажів, турбує Apple, тому новинка буде покликана конкурувати з недорогими смартфонами Піднебесної.
Відразу кілька китайських ЗМІ опублікували статті про можливий вихід спеціальної моделі iPhone для китайського ринку. Вона повинна дозволити Apple на рівних змагатися з Oppo, Xiaomi і Huawei, які поки лідирують на ринку Піднебесної. В першу чергу в сегменті недорогих апаратів.
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Джерела стверджують, що для здешевлення новинки Apple планує відмовитися від Face ID. Як засіб забезпечення безпеки буде реанімовано сканер відбитків пальців Touch ID, від якого Apple відмовилася після iPhone X.
Цілком ймовірно, датчик буде вписаний прямо в екран, як це роблять сучасні виробники смартфонів на Android.
Немає нічого дивного в тому, що Apple випустить особливу модель спеціально для китайського ринку. Наприклад, у минулорічних iPhone XS і iPhone XR були особливі версії для Китаю з підтримкою двох фізичних сім-карт. В інших регіонах такі апарати не продавалися.
Однак, джерела стверджують, що "iPhone для бідних" навряд чи з'явиться раніше 2020 року. У нинішньому році будуть представлені лише очікувані оновлення iPhone XR і XS.
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