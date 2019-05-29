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З'явилася нейромережа, яка визначає привабливість людини

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Нейромережа визначає привабливіших людей - фото 1
Нейромережа визначає привабливіших людей

Компанія Photofeeler створила нейромережу, яка визначає привабливість людини по фотографії. Як розповідають творці штучного інтелекту, їх розробка натренована на сотні мільйонів думок людей, тому працює краще за аналоги.

Алгоритм оцінює зовнішній вигляд людини, виставляючи оцінку за трьома критеріями: привабливість, довіру та розум.

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Працює нейромережа як з фото, так і з записом у реальному часі – для прикладу розробники показали, як змінюється "думка" ШІ, коли людина надягає окуляри або кепку.

Розробники рекомендують використовувати алгоритм для вибору найкращих фото і підбору аксесуарів. Компанія тільки почала тестувати штучний інтелект і запустила його на сайті за оцінкою фото. Правда, там ШІ використовували лише як куратора: розглядають фото живі люди.

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Джерело: photofeeler
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