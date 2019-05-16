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З'явилася нейромережа, яка створює фейкові новини

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Нейромережа вміє доповнювати вже готові тексти - фото 1
Нейромережа вміє доповнювати вже готові тексти

Раніше в мережі ширилися чутки про нейромережу, яка займається створенням фейкових новин. Її мали показати, але згодом творці передумали це робити. На початку травня її полегшили та виклали у відкритий доступ.

Як пише автор розробки Адам Кінг, урізана версія хоч і не така розумна, але не обділена почуттям гумору.

І ще: У Сінгапурі випустили журнал, який написав штучний інтелект

Штучний інтелект працює так: йому пишуть уривок тексту або просто заголовок, а він намагається вгадати продовження. Зауважимо, що українською мовою машина поки не володіє, а от з англійською вправляється на ура.

Береться машина за все: рецепти, новини, прозу та навіть вірші. А ми пропонуємо ознайомитися з її творіннями:

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З'явилася нейромережа, яка створює фейкові новини - фото 327928

З'явилася нейромережа, яка створює фейкові новини - фото 327929

З'явилася нейромережа, яка створює фейкові новини - фото 327930

З'явилася нейромережа, яка створює фейкові новини - фото 327931

Алгоритм, який пише тексти, отримав назву GPT-2. У лютому цього року про його створення оголосила некомерційна лабораторія Open Ai. За її словами, нейромережа навчилася писати такі правдоподібні тексти, що розробники побоялися викладати її повну версію.

Оригінальна GPT-2 навчена на 40 ГБ інтернет-даних і містить півтора мільярда параметрів. "Молодша" версія нейромережі містить 345 мільйонів параметрів.

Ми ж вам пропонуємо самостійно ознайомитися з можливостями нейромережі на цьому сайті.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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