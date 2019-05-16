У Сінгапурі випустили журнал, який написав штучний інтелект

У квітні 2019 року сінгапурська редакція журналу Esquire випустила номер, який створений за участю технології штучного інтелекту. Дізнайтеся, як вдалося вперше створити такий журнал.

Цікаво, що автор-робот AI Squire створив 5 матеріалів, які доступні на сайті журналу. Бот розповів про зв'язок штучного інтелекту і мистецтва, написав статтю про історію, а також текст про те, навіщо люди носять одяг. Проте матеріали, створені програмою, вичитував редактор-людина.

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Для розробки такого бота видання найняло компанію QLX. Бот повинен бути більш об'єктивним, ніж реальний журналіст, проте чи тексти від цього стають краще, ще не досліджено.

Працювати з AI Squire було захопливо. Йому немає рівних у швидкості та ефективності написання статей – кожна була готова протягом декількох хвилин! AI Squire всього три місяці. Уявіть, якби ми продовжили навчати його на тисячах історій протягом року? Ми тільки почали... Завдяки AI Squire, якщо вам потрібна стаття, ви прописуєте концепцію, про що хочете написати, і через п'ять хвилин все готово. Він також не допускає плагіату, посилаючись на джерела, і дає вам можливість управляти відсотком унікальності тексту, – розповів Норман Тан.

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