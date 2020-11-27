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З'явилася нейромережа, яка копіює зовнішність реальних людей: приклади

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Нейромережа вибирає подібні до вашого фото - фото 1
Нейромережа вибирає подібні до вашого фото

У мережі з'явився сервіс, який дозволяє копіювати зовнішність людей. А точніше, змоделювати обличчя зі схожими рисами. Для цього потрібно лише завантажити на сайт свою фотографію. Дивіться, як це працює на прикладі українських зірок.

Сервіс називається Anonymizer. За словами його розробників, інструментом можуть користуватися усі, хто хоче убезпечити себе в інтернеті. Зображення схожої на вас людину підійде, наприклад, для аватарки.

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Завантажити портрет і користуватися ним можна безкоштовно, але тільки в особистих цілях. Щоб використовувати згенеровані обличчя в комерційних цілях, потрібно заплатити.

Дивіться, як сервіс підібрав фото для українських зірок шоубізнесу:

Тіна Кароль

З'явилася нейромережа, яка копіює зовнішність реальних людей: приклади - фото 436925

Влад Яма

З'явилася нейромережа, яка копіює зовнішність реальних людей: приклади - фото 436921

Настя Каменських

З'явилася нейромережа, яка копіює зовнішність реальних людей: приклади - фото 436922

Надя Дорофєєва

З'явилася нейромережа, яка копіює зовнішність реальних людей: приклади - фото 436924

Потап

З'явилася нейромережа, яка копіює зовнішність реальних людей: приклади - фото 436923

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