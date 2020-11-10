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З'явилася найточніша 3D-модель коронавірусу: фото
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Експерти з Університету науки і технологій імені короля Абдалли у Саудівській Аравії представили, за їхніми словами, найточнішу і сучасну 3D-візуалізацію коронавірусу. Вони сподіваються, що вона допоможе в створенні методів лікування COVID-19.
Для створення моделі дослідники взяли зображення вірусної поверхні з високою роздільною здатністю за допомогою скануючих електронних мікроскопів. Вони виявляють специфічний зовнішній вигляд поверхні вірусу, показуючи білки і рецептори, що виступають з неї.
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До складу останніх входить вірусний спайковий білок, який зв'язується з рецептором ACE2 деяких клітин. Він змушує рецептор відкрити шлях до неї, дозволяючи коронавірусу обійти захист і заразити людину. Потім експерти додали в модель дані з різних джерел, щоб заповнити прогалини в знаннях про коронавірус.
Все це, пояснюють вчені, було об'єднано з інформацією про те, як всі аспекти вірусу перебувають в організмі і взаємодіють один з одним. Кінцевим результатом і став "найточніший погляд на COVID-19". Діаметр вірусу становить близько 120 нанометрів, що приблизно у 1000 разів менше за ширину людської волосини.
Наша 3D-модель демонструє сучасну структуру SARS-CoV-2 на атомному рівні і виявляє деталі вірусу, які раніше було неможливо побачити, наприклад, як ми думаємо, що білки нуклеокапсида утворюють мотузяну структуру всередині, – пояснив науковий співробітник KAUST Ондржей Стрнад.
Він зазначив, що підхід, який вчені використовували для розробки моделі, може направити біологічні дослідження в нові, багатообіцяючі напрямки боротьби з поширенням коронавірусу. Дослідники припускають, що це може допомогти їм швидко включити недавно виявлену інформацію в модель і таким чином забезпечити актуальну структуру COVID-19.
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