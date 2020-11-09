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Учені знайшли антитіла до коронавірусу у тих, хто не був заражений COVID-19
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У частини людей є антитіла до коронавірусу, хоча вони ним не хворіли. Про це йдеться в дослідженні британських учених.
Науковці провели експеримент за участю 300 осіб і з'ясували, що у 5% є антитіла, які з'явилися при зараженні "родинним вірусом". Це доводить, що деякі люди можуть володіти певною часткою раніше існуючого імунітету до коронавірусу. При цьому такі висновки поки що не дають розуміння, наскільки захисним може бути цей запозичений імунітет.
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В рамках дослідження були проаналізовані зразки крові, які зібрали у дорослих і дітей у Великобританії до початку глобального поширення вірусу в грудні минулого року. Крім того, були вивчені зразки, взяті у людей на початку пандемії, у яких був негативний тест на коронавірус. Після цього, результати були зіставлені з тими, у кого пізніше знайшли COVID-19.
Фахівці виявили, що антитіла навіть тих, у кого була звичайна простуда, реагували на SARS-CoV-2. Разом з тим, антитіла, виявлені у неінфікованих людей, відрізнялися від тих, хто перехворів на коронавірус.
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