Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

Учені знайшли антитіла до коронавірусу у тих, хто не був заражений COVID-19

  • 121
Учені знайшли антитіла до коронавірусу у тих, хто не був заражений COVID-19 - фото 1

У частини людей є антитіла до коронавірусу, хоча вони ним не хворіли. Про це йдеться в дослідженні британських учених.

Науковці провели експеримент за участю 300 осіб і з'ясували, що у 5% є антитіла, які з'явилися при зараженні "родинним вірусом". Це доводить, що деякі люди можуть володіти певною часткою раніше існуючого імунітету до коронавірусу. При цьому такі висновки поки що не дають розуміння, наскільки захисним може бути цей запозичений імунітет.

І ще: В Україні оновили карантинні зони: жовтих і зелених більше немає

В рамках дослідження були проаналізовані зразки крові, які зібрали у дорослих і дітей у Великобританії до початку глобального поширення вірусу в грудні минулого року. Крім того, були вивчені зразки, взяті у людей на початку пандемії, у яких був негативний тест на коронавірус. Після цього, результати були зіставлені з тими, у кого пізніше знайшли COVID-19.

Фахівці виявили, що антитіла навіть тих, у кого була звичайна простуда, реагували на SARS-CoV-2. Разом з тим, антитіла, виявлені у неінфікованих людей, відрізнялися від тих, хто перехворів на коронавірус.

Учені знайшли антитіла до коронавірусу у тих, хто не був заражений COVID-19 - фото 434128

Читайте також: Названі заборонені продукти і напої для хворих на коронавірус

Джерело: gizmodo
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Sigma mobile X-TREME PQ20: огляд найзахищенішого бюджетника на ринку
  • 02 листопада, 12:14
  • 327
Діана пробивається сама: Вакарчук уперше розповів про свою дорослу доньку
  • 30 жовтня, 17:41
  • 740
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2629476
Загрузка...
Новини