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З'явилася інформація про новий смартфон Samsung Galaxy A50

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У 2019 році Samsung покаже Galaxy A50 - фото 1
У 2019 році Samsung покаже Galaxy A50

Прийдешнє об'єднання лінійок смартфонів Samsung поступово обростає подробицями. Черговий витік розповів про характеристики прийдешньої моделі Galaxy A50.

Згідно з наявною інформацією, смартфон Samsung Galaxy A50 отримає процесор Exynos 7 9610. Це 8-ядерний чипсет, який містить 4 обчислювальних ядра Cortex-A73 і 4 ядра Cortex-A53. Також повідомляється про наявність 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 або 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

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За автономність відповідає акумулятор на 4000 мАг. Можна припустити, що ця модель отримає підтримку технології бездротової зарядки батареї й оптичний сканер відбитків пальців під дисплеєм, адже Samsung зацікавлена ​​у впровадженні цих рішень в апаратах середнього рівня.

На задній панелі розміститься основна 24-мегапіксельна камера. Якщо вірити чуткам, цей модуль буде не єдиним на задній панелі смартфона Samsung Galaxy A50, але більш докладні відомості поки не повідомляються. З коробки новинка буде працювати під управлінням версії Android 9 Pie.

Джерела свідчать про те, що він матиме сканер в екрані - фото 298580
Джерела свідчать про те, що він матиме сканер в екрані

З урахуванням цієї інформації, офіційна презентація смартфона Samsung Galaxy A50, ймовірно, відбудеться вже після виходу сімейства Galaxy S10. Традиційно, з новою версією операційної системи спочатку виходять флагмани Samsung, а слідом за ними – вже і пристрої середнього рівня, до яких належатиме Galaxy A50. Таким чином, старт продажів цієї моделі, швидше за все, можна очікувати у першій половині 2019 року, але не раніше лютого.

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Джерело: Gsmarena
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