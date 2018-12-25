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Samsung розповіла, які пристрої отримають Android Pie

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Samsung назвав пристрої, які отримають Android 9 - фото 1
Samsung назвав пристрої, які отримають Android 9

Слідом за оновленням двох популярних смартфонів лінійки Galaxy компанія Samsung опублікувала повний список пристроїв бренду, які отримають новітню операційну систему Android Pie.

"Дорожня карта", що з'явилася в додатку Samsung Members, включає понад два десятки гаджетів і терміни їх переходу на свіжу ревізію "зеленого робота" з фірмовою оболонкою One UI.

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Інтерфейс Samsung One UI модифікований для зручності використання Android-гаджетів однією рукою та підтримує керування жестами.

Загалом 24 пристрої отримають Android Pie - фото 297451
Загалом 24 пристрої отримають Android Pie / Samsung Central

Флагманські Galaxy S9 і Galaxy S9 Plus вже почали отримувати оновлення у деяких регіонах, прошивка для Galaxy Note 9 перебуває у статусі бета-версії, і почне поширюватися в лютому 2019-го. Усього до списку увійшли 24 апарати лінійки Samsung Galaxy, включаючи планшети.

  • Samsung Galaxy S9: січень 2019
  • Samsung Galaxy S9+: січень 2019
  • Samsung Galaxy Note 9: лютий 2019
  • Samsung Galaxy S8: березень 2019
  • Samsung Galaxy S8+: березень 2019
  • Samsung Galaxy Note 8: березень 2019
  • Samsung Galaxy A8 (2018): квітень 2019
  • Samsung Galaxy A8+ (2018): квітень 2019
  • Samsung Galaxy A7 (2018): квітень 2019
  • Samsung Galaxy A9 (2018): квітень 2019
  • Samsung Galaxy Tab S4 10.5: квітень 2019
  • Samsung Galaxy J4: травень 2019
  • Samsung Galaxy J4+: травень 2019
  • Samsung Galaxy J6: травень 2019
  • Samsung Galaxy J6+: травень 2019
  • Samsung Galaxy A8 Star: травень 2019
  • Samsung Galaxy J7 (2017): липень 2019
  • Samsung Galaxy J7 Duo: серпень 2019
  • Samsung Galaxy Xcover 4: вересень 2019
  • Samsung Galaxy J3 (2017): вересень 2019
  • Samsung Galaxy Tab S3 9.7: вересень 2019
  • Samsung Galaxy Tab A (2017): жовтень 2019
  • Samsung Galaxy Tab Active 2: жовтень 2019
  • Samsung Galaxy Tab A 10.5: жовтень 2019

Galaxy S8, Galaxy S8 Plus і Galaxy Note 8 повинні отримати нову прошивку до березня. Інші пристрої середнього та бюджетного цінових діапазонів почнуть отримувати оновлення, починаючи з квітня. Всього до жовтня наступного року на дев'яту ревізію Android і нову фірмову оболонку зможуть перейти власники 24 апаратів корейського гіганта.

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Джерело: xda-developers
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