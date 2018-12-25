Samsung розповіла, які пристрої отримають Android Pie

Слідом за оновленням двох популярних смартфонів лінійки Galaxy компанія Samsung опублікувала повний список пристроїв бренду, які отримають новітню операційну систему Android Pie.

"Дорожня карта", що з'явилася в додатку Samsung Members, включає понад два десятки гаджетів і терміни їх переходу на свіжу ревізію "зеленого робота" з фірмовою оболонкою One UI.

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Інтерфейс Samsung One UI модифікований для зручності використання Android-гаджетів однією рукою та підтримує керування жестами.

Загалом 24 пристрої отримають Android Pie / Samsung Central

Флагманські Galaxy S9 і Galaxy S9 Plus вже почали отримувати оновлення у деяких регіонах, прошивка для Galaxy Note 9 перебуває у статусі бета-версії, і почне поширюватися в лютому 2019-го. Усього до списку увійшли 24 апарати лінійки Samsung Galaxy, включаючи планшети.

Samsung Galaxy S9: січень 2019

січень 2019 Samsung Galaxy S9+: січень 2019

січень 2019 Samsung Galaxy Note 9: лютий 2019

лютий 2019 Samsung Galaxy S8: березень 2019

березень 2019 Samsung Galaxy S8+: березень 2019

березень 2019 Samsung Galaxy Note 8: березень 2019

березень 2019 Samsung Galaxy A8 (2018): квітень 2019

квітень 2019 Samsung Galaxy A8+ (2018): квітень 2019

квітень 2019 Samsung Galaxy A7 (2018): квітень 2019

квітень 2019 Samsung Galaxy A9 (2018): квітень 2019

квітень 2019 Samsung Galaxy Tab S4 10.5: квітень 2019

квітень 2019 Samsung Galaxy J4: травень 2019

травень 2019 Samsung Galaxy J4+: травень 2019

травень 2019 Samsung Galaxy J6: травень 2019

травень 2019 Samsung Galaxy J6+: травень 2019

травень 2019 Samsung Galaxy A8 Star: травень 2019

травень 2019 Samsung Galaxy J7 (2017): липень 2019

липень 2019 Samsung Galaxy J7 Duo: серпень 2019

серпень 2019 Samsung Galaxy Xcover 4: вересень 2019

вересень 2019 Samsung Galaxy J3 (2017): вересень 2019

вересень 2019 Samsung Galaxy Tab S3 9.7: вересень 2019

вересень 2019 Samsung Galaxy Tab A (2017): жовтень 2019

жовтень 2019 Samsung Galaxy Tab Active 2: жовтень 2019

жовтень 2019 Samsung Galaxy Tab A 10.5: жовтень 2019

Galaxy S8, Galaxy S8 Plus і Galaxy Note 8 повинні отримати нову прошивку до березня. Інші пристрої середнього та бюджетного цінових діапазонів почнуть отримувати оновлення, починаючи з квітня. Всього до жовтня наступного року на дев'яту ревізію Android і нову фірмову оболонку зможуть перейти власники 24 апаратів корейського гіганта.

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