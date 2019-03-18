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Офіційно представлено Redmi 7 – смартфон за смішні гроші

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Xiaomi представила новий Redmi 7 - фото 1
Xiaomi представила новий Redmi 7

Бренд Redmi представив смартфон під назвою Redmi 7. Фішки бюджетної новинки – великий дисплей, продуктивна начинка на базі восьмиядерного процесора Snapdragon, класичний аудіороз'єм і корпус із захистом від бризок.

6,26-дюймовий IPS-дисплей пристрою з роздільною здатністю HD+ (1520x720 пікселів) і співвідношенням сторін 19: 9 отримав захисний фільтр синього світла, що знижує стомлюваність очей користувача. Для фронтальної камери у верхній частині екрану передбачений краплеподібний виріз, а сама матриця займає близько 80% площі передньої панелі.

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Основою апаратної начинки смартфона став восьмиядерний мобільний процесор Qualcomm Snapdragon 632 з тактовою частотою 1,8 ГГц. Обсяг оперативної пам'яті, в залежності від конфігурації, складає 2, 3 або 4 ГБ, вбудованого накопичувача – 16, 32 або 64 ГБ. Підтримується установка карт пам'яті microSD, за допомогою яких внутрішню пам'ять можна збільшити до 256 ГБ.

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Основна камера Redmi 7 складається з двох сенсорів з роздільною здатністю 12 і 2 Мп, селфі-модуль представлений одним 8-мегапіксельним датчиком. Обидві камери отримали підтримку ШІ-алгоритмів для б'ютіфікаціі та постобробки знімків, а також коригування налаштувань при розпізнаванні сцени.

Офіційно представлено Redmi 7 – смартфон за смішні гроші - фото 315120

За розблокування апарату відповідає сканер відбитків пальців, який розмістився на задній кришці. Місткість акумулятора пристрою становить 4000 мАг. Новинку також оснастили 3,5-мм аудіороз'єм, ІЧ-портом і захистом від бризок P2i.

Офіційно представлено Redmi 7 – смартфон за смішні гроші - фото 315118

Бездротові можливості смартфона представлені модулями Wi-Fi 802.11b/g/n і Bluetooth 5.0. З коробки новинка працює під управлінням Android 9.0 Pie з фірмовою надбудовою MIUI 10.

Технічні характеристики Redmi 7:

  • Дисплей: IPS, 6.26", 1520x720 пікселів, 19: 9, 271 ppi
  • Чипсет: 14-нм Qualcomm Snapdragon 632, 8 ядер, частота 1,8 ГГц, GPU Adreno 506
  • Оперативна пам'ять: 2/3/4 ГБ
  • Вбудована пам'ять: 16/32/64 ГБ, microSD до 256 ГБ
  • Основна камера: 12 (1,25 мкм, f / 2.2) + 2 Мп
  • Фронтальна камера: 8 Мп
  • Акумулятор: 4000 мАг
  • Безпека: сканер відбитків пальців на задній панелі
  • Зв'язок: 4G LTE, ІЧ-порт, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Beidou
  • Операційна система: Android 9.0 Pie (MIUI 10)
  • Габарити: 158,7 x 76,4 x 8,5 мм
  • Вага: 180 грамів

Redmi 7 у червоному, чорному і синьому кольорах корпусу надійде у продаж на території Китаю 26 березня за ціною $ 104 за версію 2/16 ГБ. Модифікація 3/32 ГБ буде коштувати $ 119, а смартфон з 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ вбудованої пам'яті обійдеться покупцям у $ 148.

Офіційно представлено Redmi 7 – смартфон за смішні гроші - фото 315121

Також компанія анонсувала локальний реліз представлених раніше смартфонів Redmi Note 7 і Redmi Note 7 Pro. Два апарати надійдуть в китайську роздріб 22 березня тільки в конфігурації 6/128 ГБ за ціною $ 208 і $ 238 відповідно.

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Джерело: mydrivers
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