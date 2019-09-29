З'явилася гостра карикатура на Винника, який оскандалився участю в російському флешмобі

Український художник Андрій Петренко опублікував карикатуру на співака Олега Винника, який знявся в проєкті #всеммир. У кліпі відомі російські й іноземні артисти закликали перестати воювати, до них долучився і Винник, чим викликав обурення у мережі.

Так, на особистій сторінці художника Андрія Петренка з'явилася смілива карикатура на українського співака Олега Винника. Опубліковане фото викликало ажіотаж серед користувачів мережі, які обурювалися недавньою заявою артиста.

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"Винник – російські гроші кров'ю не пахнуть", – написав Петренко під карикатурою, на якій співак зображений у вигляді "червоної дівиці" в кокошнику, з жезлом у вигляді російського герба в руках.

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