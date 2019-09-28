У мінісукні: Катерина Кухар прикрасила обкладинку глянцю

Українська прима-балерина і суддя проєкту Танці з зірками Катерина Кухар стала головною героїнею жовтневого номера журналу Marie Claire.

Знаменитість прикрасила обкладинку глянцю, знялася в стильній фотосесії і дала інтерв'ю, де розповіла про кар'єру і своєї цілі на танцювальному шоу. Один з кадрів балерина оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Катерина Кухар показала себе у весільній сукні

"Знаходжу безмежний талант в людях, які вміють розкривати в тобі нові грані і потаємні кімнати, про які ти й не здогадуєшся. Кожне нове інтерв'ю або спецпроєкт, немов перехід до іншого етапу життя... і для мене, це певна догма!", – написала Катерина.

В кінці поста Кухар подякувала команді журналу за класні образи, танці і позитивний заряд емоціями. Шанувальники Катерини оцінили образ балерини для обкладинки глянцю. Ретро-стрілки, яскрава помада, об'ємна зачіска: багатьом він нагадав стиль британської співачки Емі Вайнхаус.

Читайте також: Катерина Кухар вийшла заміж за Олександра Стоянова в сміливому образі: перші кадри