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У мінісукні: Катерина Кухар прикрасила обкладинку глянцю

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Катерина Кухар - фото 1
Катерина Кухар / elle

Українська прима-балерина і суддя проєкту Танці з зірками Катерина Кухар стала головною героїнею жовтневого номера журналу Marie Claire.

Знаменитість прикрасила обкладинку глянцю, знялася в стильній фотосесії і дала інтерв'ю, де розповіла про кар'єру і своєї цілі на танцювальному шоу. Один з кадрів балерина оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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"Знаходжу безмежний талант в людях, які вміють розкривати в тобі нові грані і потаємні кімнати, про які ти й не здогадуєшся. Кожне нове інтерв'ю або спецпроєкт, немов перехід до іншого етапу життя... і для мене, це певна догма!", – написала Катерина.

В кінці поста Кухар подякувала команді журналу за класні образи, танці і позитивний заряд емоціями. Шанувальники Катерини оцінили образ балерини для обкладинки глянцю. Ретро-стрілки, яскрава помада, об'ємна зачіска: багатьом він нагадав стиль британської співачки Емі Вайнхаус.

У мінісукні: Катерина Кухар прикрасила обкладинку глянцю - фото 358171

У мінісукні: Катерина Кухар прикрасила обкладинку глянцю - фото 358172

У мінісукні: Катерина Кухар прикрасила обкладинку глянцю - фото 358173

У мінісукні: Катерина Кухар прикрасила обкладинку глянцю - фото 358174

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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