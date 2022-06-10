З'явилася 16 версія iOS: перелік нових функцій

Apple презентували нову операційну систему для Iphone – iOS 16. Читайте далі та дізнайтеся, які нові функції з'являться в Айфонах після оновлення до 16 версії.

Нещодавно вийшла бета-версія нової 16 версії операційної системи для Айфонів. У ній з'явились нові функції, на деякі з них довго чекали користувачі.

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Нові функції в iOS 16:

Face ID отримав підтримку горизонтальної орієнтації

Live Text почав підтримувати кирилицю

Тепер можна переглянути пароль підключеного Wi-Fi

Видалене і приховане відео тепер захищені Face ID

Виправлення безпеки тепер не вимагають оновлення системи

З'явився пошук дублікатів

Клавіатура отримала тактильний відклик

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