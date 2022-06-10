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З'явилася 16 версія iOS: перелік нових функцій

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З'явилася 16 версія iOS: перелік нових функцій - фото 1

Apple презентували нову операційну систему для Iphone – iOS 16. Читайте далі та дізнайтеся, які нові функції з'являться в Айфонах після оновлення до 16 версії.

Нещодавно вийшла бета-версія нової 16 версії операційної системи для Айфонів. У ній з'явились нові функції, на деякі з них довго чекали користувачі.

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Нові функції в iOS 16:

  • Face ID отримав підтримку горизонтальної орієнтації
  • Live Text почав підтримувати кирилицю
  • Тепер можна переглянути пароль підключеного Wi-Fi
  • Видалене і приховане відео тепер захищені Face ID
  • Виправлення безпеки тепер не вимагають оновлення системи
  • З'явився пошук дублікатів
  • Клавіатура отримала тактильний відклик
З'явилася 16 версія iOS: перелік нових функцій - фото 507229

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