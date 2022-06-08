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У Telegram з'явиться преміумпідписка: що отримають користувачі

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У Telegram з'явиться преміумпідписка: що отримають користувачі - фото 1

У соцмережі Telegram з'явиться преміумпідписка. Користувачі, які оформлять її, отримають більше додаткових функцій, які недоступні звичайним користувачам без підписки. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

У Telegram ще не оприлюднили остаточну вартість преміальної підписки, проте імовірна ціна буде становити 4,99 долара. За ці кошти користувачі у соцмережі отримають розширення.

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Додаткові опції у Telegram для тих, хто оформить платну підписку:

  • Кількість чатів у теці (зі 100 до 200)
  • Ліміт на канали та супергрупи у підписках (з 500 до 1000)
  • Кількість тек (з 10 до 20)
  • Кількість закріплених діалогів в основній вкладці (з 5 до 10) та всередині теки (зі 100 до 200)
  • Кількість публічних посилань для своїх каналів та супергруп (з 10 до 20)
  • Кількість вибраних наліпок (з 5 до 10)
  • Кількість збережених GIF-анімацій (з 200 до 400)
  • Кількість підключених до програми облікових записів з унікальними номерами (з 3 до 4)
  • Завантаження в хмару файлів до 4 Гб
  • Розшифровка голосового повідомлення в текстовий формат
  • Скасують спонсорські повідомлення в кінці стрічки

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