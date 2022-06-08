У Telegram з'явиться преміумпідписка: що отримають користувачі

У соцмережі Telegram з'явиться преміумпідписка. Користувачі, які оформлять її, отримають більше додаткових функцій, які недоступні звичайним користувачам без підписки. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

У Telegram ще не оприлюднили остаточну вартість преміальної підписки, проте імовірна ціна буде становити 4,99 долара. За ці кошти користувачі у соцмережі отримають розширення.

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Додаткові опції у Telegram для тих, хто оформить платну підписку:

Кількість чатів у теці (зі 100 до 200)

Ліміт на канали та супергрупи у підписках (з 500 до 1000)

Кількість тек (з 10 до 20)

Кількість закріплених діалогів в основній вкладці (з 5 до 10) та всередині теки (зі 100 до 200)

Кількість публічних посилань для своїх каналів та супергруп (з 10 до 20)

Кількість вибраних наліпок (з 5 до 10)

Кількість збережених GIF-анімацій (з 200 до 400)

Кількість підключених до програми облікових записів з унікальними номерами (з 3 до 4)

Завантаження в хмару файлів до 4 Гб

Розшифровка голосового повідомлення в текстовий формат

Скасують спонсорські повідомлення в кінці стрічки

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