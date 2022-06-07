У ЄС впровадять єдині зарядки для всіх гаджетів з 2024 року

Від 2024 року в Європі буде єдиний стандарт для зарядних пристроїв усіх гаджетів. У ЄС вже все узгодили. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Таке рішення ухвалили у зв'язку з тим, що це нововведення допоможе заощадити до 250 мільйонів євро на рік. Таке попереднє передбачення озвучили експерти, які переконані, що нове зобов'язання щодо єдиних зарядок піде на користь споживачам.

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"До осені 2024 року USB Type-C стане спільним зарядним портом для всіх мобільних телефонів, планшетів та камер у ЄС, погодилися сьогодні представники парламенту та Ради", – зазначають у пресслужбі Європарламенту.

У зв'язку з цим, навіть Apple доведеться змінити свою конфігурацію роз'єму під зарядний пристрій. Тоді не буде Lightning у телефонах, а з'явиться USB Type-C.

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