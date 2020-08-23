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Коронавірус День Незалежності

З'явилась кумедна гра про те, як різні люди переживали самоізоляцію: гайда грати

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Гра дозволяє пережити самоізоляцію різних персонажів - фото 1
Гра дозволяє пережити самоізоляцію різних персонажів

Команда швейцарських і французьких дослідників створила відеогру про те, як кілька сусідів в одному будинку переживають самоізоляцію. Є історія бабусі, студента, матері-одиначки з двома дітьми і офісного співробітника.

Гайда проходити цю кумедну гру!

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"Відеоігри можуть передавати інформацію та емоції. Ідея цього проєкту в тому, щоб зафіксувати період історії, який вплинув на всіх нас. Важливо документувати такі події", – говорить один з авторів гри Яннік Рош.

З'явилась кумедна гра про те, як різні люди переживали самоізоляцію: гайда грати - фото 421544

Гравці можуть пересуватися по квартирах героїв, брати участь в їх рішеннях, бажаннях і рутинних справах. Деякі моменти можуть відобразити особистий досвід користувачів, а деякі навпаки дадуть зрозуміти, що відчували інші люди під час карантину.

Гра франкомовна, але її інтерфейс інтуїтивно зрозумілий всім. Спробувати зіграти у гру можна тут.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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