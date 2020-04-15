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З'явилась карта, на якій можна побачити середній ріст жінок по всьому світу

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Українки потрапили у топ рейтингу - фото 1
Українки потрапили у топ рейтингу

Якщо вірити безсердечній статистиці, то чоловікам не подобаються високі дівчата. Принаймні так стверджує наукове дослідження 2014 року, згідно з яким чоловіки віддають перевагу дівчатам середнього зросту. Тепер же ми маємо карту, на якій нам показують, де живуть найвищі жінки.

Фахівці сайту Our World In Data склали карту, на якій показали, в яких країнах світу живуть найвищі дівчата, а в яких, відповідно, найнижчі.

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Виявилося, що тут Україна серед лідерів, хоча і не на першому місці. Для точності вчені взяли дані жінок, що народилися у 1996 (як ви розумієте, на 2020 рік їм якраз виповнилося 24 років).

Україна належить до числа країн, середній зріст жінок яких розкинутий у діапазоні від 165 до 170 см. Крім нас там опинилися країни Скандинавії, частково – Європи, Ірландія і Австралія.

З'явилась карта, на якій можна побачити середній ріст жінок по всьому світу - фото 398349

Взагалі, за даними журналу eLife, що відслідковує динаміку зміни росту у жителів усіх країн з 1914 року, найвищі дівчата живуть в Латвії, їх середній зріст 169, 8 см. На другому місці – мешканки Нідерландів і їх горді 168, 78 см. На третьому – естонки (168, 67).

А ось ще одна карта, яка показує, на скільки виріс середній зріст жінок з початку XX століття у різних країнах.

З'явилась карта, на якій можна побачити середній ріст жінок по всьому світу - фото 398348

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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