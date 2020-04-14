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Учені назвали фактори, які суттєво знижує сексуальний потяг

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Чи фактори впливають на проблеми в інтимному житті - фото 1
Чи фактори впливають на проблеми в інтимному житті

На наше інтимне життя впливає безліч факторів: одні роблять це зі знаком "плюс", інші – негативно. Науковці провели спостереження та виявили фактори, які суттєво знижують сексуальний потяг.

На думку фахівців, головною причиною зниження лібідо є стрес. Під впливом стресу у людини розвивається депресія, що формує похмурий погляд на світ, і вона починає уникати контактів, в тому числі і сексуальних.

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Занижена самооцінка змушує людей уникати близькості, оскільки вони не впевнені у власній привабливості.

Іншим важливим фактором є нестача сну. В результаті недосипу в організмі підвищується рівень кортизолу, що призводить до зниження сексуального потягу. Зневоднення може привести у жінок до сухості слизових, що заподіює дискомфорт при статевому акті. Натомість у чоловіків зневоднення може призвести до слабкої ерекції.

Знижують потяг низка факторів - фото 398078
Знижують потяг низка факторів

І, нарешті, зайва вага. Попри те, що чоловіки з "черевцем" продовжують активно шукати партнерку, виконувати свої чоловічі функції вони гідно не можуть. Винною у всьому є зміна гормонального фону. Жінки з зайвою вагою, як правило, зовсім не шукають партнерів, оскільки комплексують з приводу зовнішності, вважаючи себе непривабливими.

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Джерело: Medikforum
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