З'ясовано: кіт знає своє ім'я, але воно його не хвилює

Хоча серед людей живуть 600 мільйонів домашніх кішок (Felis catus), їх комунікаційні здібності мало вивчені. Кішки, як відомо, "гуляють самі по собі" і не дуже схильні до "людським" проявам любові, на відміну від собак, емоції яких прозорі і очевидні.

Японські вчені регулярно намагаються зрозуміти, що відчувають і переживають пухнасті домашні вихованці і як з їх боку сприймається спілкування з господарями.

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У журналі Scientific Report опубліковані результати нового дослідження біологів з Університету Софії в Токіо, де методом "звикання-відвикання" досліджували здатності кішок до розпізнавання людської мови. Вчені створили дві "контрольні групи" з кішок: повністю домашні тварини та вихованці з "котокафе", модних закладів, в яких постійно живе кілька кішок, взаємодіючих з відвідувачами.

Вчені вивчали реакції кішок на чотири випадкових іменники, до яких їх привчили заздалегідь. Генеральний результат виявився таким: обидві "фокус-групи" показали явний відгук на власні імена, але дещо по-різному. І домашні, і "кафейні" кішки явно вирізняли свої імена від довільних іменників. Разом з тим, домашні кішки виділяли і власне ім'я з імен інших, і імена своїх "товаришок".

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