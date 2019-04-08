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З'ясовано: кіт знає своє ім'я, але воно його не хвилює

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Вчені досліджували здатності кішок до розпізнавання людської мови - фото 1
Вчені досліджували здатності кішок до розпізнавання людської мови / News - iHeartRadio

Хоча серед людей живуть 600 мільйонів домашніх кішок (Felis catus), їх комунікаційні здібності мало вивчені. Кішки, як відомо, "гуляють самі по собі" і не дуже схильні до "людським" проявам любові, на відміну від собак, емоції яких прозорі і очевидні.

Японські вчені регулярно намагаються зрозуміти, що відчувають і переживають пухнасті домашні вихованці і як з їх боку сприймається спілкування з господарями.

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У журналі Scientific Report опубліковані результати нового дослідження біологів з Університету Софії в Токіо, де методом "звикання-відвикання" досліджували здатності кішок до розпізнавання людської мови. Вчені створили дві "контрольні групи" з кішок: повністю домашні тварини та вихованці з "котокафе", модних закладів, в яких постійно живе кілька кішок, взаємодіючих з відвідувачами.

Вчені вивчали реакції кішок на чотири випадкових іменники, до яких їх привчили заздалегідь. Генеральний результат виявився таким: обидві "фокус-групи" показали явний відгук на власні імена, але дещо по-різному. І домашні, і "кафейні" кішки явно вирізняли свої імена від довільних іменників. Разом з тим, домашні кішки виділяли і власне ім'я з імен інших, і імена своїх "товаришок".

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Джерело: thecut
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