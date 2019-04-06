Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях

Коти, як і люди, після надто активного дня можуть заснути не лише у дивній позі, а й у зовсім не зручних місцях. Коли до ліжка надто далеко або надто нецікаво, то домашні улюбленці можуть вмоститись будь-де. Зацініть найепічніші знімки пухнастиків, які кумедно заснули.

Кожен власник кота знає, що ці тварини здатні дивувати щодня з доволі незмінним виразом мордочки. Тому часто в мережі більшає дивних та смішних фото цих домашніх улюбленців. Цього разу господарі діляться веселими світлинами котиків, які вирішили заснути не в надто вдалих місцях і не в надто зручних позах. Готові посміхатись?

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Джерело всіх фото: zefirka.net

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