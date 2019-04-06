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Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях

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Коти, які епічно заснули - фото 1
Коти, які епічно заснули

Коти, як і люди, після надто активного дня можуть заснути не лише у дивній позі, а й у зовсім не зручних місцях. Коли до ліжка надто далеко або надто нецікаво, то домашні улюбленці можуть вмоститись будь-де. Зацініть найепічніші знімки пухнастиків, які кумедно заснули.

Кожен власник кота знає, що ці тварини здатні дивувати щодня з доволі незмінним виразом мордочки. Тому часто в мережі більшає дивних та смішних фото цих домашніх улюбленців. Цього разу господарі діляться веселими світлинами котиків, які вирішили заснути не в надто вдалих місцях і не в надто зручних позах. Готові посміхатись?

І ще: Вони все розуміють: учені зробили очікувану заяву про котів

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319232

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319233

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319234

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319235

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319236

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319237

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319238

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319239

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319240

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319241

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319242

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319243

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319244

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319245

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319246

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319247

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319248

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319249

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319250

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319251

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319252

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319253

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319254

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319255

Після важкого дня: епічні фото котів, які заснули у дивних місцях - фото 319256

Джерело всіх фото: zefirka.net

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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