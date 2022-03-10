Зв'язкова УПА віддала на потреби армії річ, з якою вона була на засланні

У такі моменти серце стискається ще сильніше. Наша героїня пережила заслання та мріяла про те, що більше ніколи не переживатиме страшних часів в Україні. Але, на жаль, наші сусіди, якщо їх можна так назвати, ніяк не можуть впоратися зі своїми імперськими амбіціями.

Журналістка Богдана Трофімюк опублікувала на своєму фейсбуці надзвичайно зворушливу історію. Вона розповідає про Любов Погонюк, зв'язкову УПА. 91-річна жінка віддала свою сукню, в якій була на засланні, на потреби ЗСУ.

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Жінка хоче, щоб сукня стала частиною маскувальної сітки

Любов Погонюк придбала собі ту сукенку під час самого заслання. На неї вона збирала гроші пів року. Там ту ж сукню і пошили.

Нині серед купи речей, які передають нам на стрічки, дівчата натрапили на платтячко із запискою, причіпленою шпилькою. Принесли показати. Читаю записку і відчуваю, що ні дихати, ні говорити не можу. Накочує..., – написала журналістка.

Вона додала, що знає власницю сукні та її історію. Любов Погонюк – у дівоцтві Піддубій – з Кунина. У 14 років вона стала зв'язковою УПА, а у 15 років її заарештували та після допитів з катуваннями відправили до табору у Воркуті. Там на дівчину чекало заслання без права на повернення додому.

Все ж Любов Погонюк повернулася до України. А в ці непрості часи вона вирішила долучитися до підтримки української армії.

Хай маскувальна сітка охороняє від ворогів... Слава Україні!, – написала Любов Погонюк у записці.

Журналістка зазначила, що сукню, ясна річ, ніхто різати на маскувальну сітку не буде. Її передадуть у музей, адже ця річ – справжня історія, зв'язок поколінь й епох.

Після таких історій стає якось дуже сумно та радісно водночас. З одного боку вона нагадує, що українці постійно потерпали від Росії, а з іншого – те, що ми сильні та непереможні у своїй єдності.

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