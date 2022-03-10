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Скільки українців впевнені у перемозі над окупантами: результати нового опитування
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Триває вже 15 день війни, російські окупанти продовжують знищувати українські міста, а ЗСУ відбивати їхні атаки. Але українці не втрачають віру у те, що незабаром РФ програє. Скільки громадян впевнені у нашій перемозі – читайте далі.
Соціологічна група "Рейтинг" упродовж 8-9 березня провела нове опитування щодо оцінки ситуації в Україні. І результати вкотре підтверджують, що українців неможливо зламати.
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Ставлення українців до війни:
- Близько 91% опитаних у всіх регіонах відчувають надію, думаючи про ситуацію в країні. І лише 6% відчувають безвихідь.
- 92% опитаних вірять, що Україна відіб'є напад окупантів (з кожним днем цей показник підвищується). Тільки 6% не такі впевнені.
- 57% українців вважають, що Україна переможе вже найближчим часом: 39% – за кілька тижнів, 18% – за тиждень. 18% припускають, що війна триватиме кілька місяців, і тільки 9% – від 6 місяців і більше.
- Майже всі опитані (97%) опитаних планують залишатись в Україні.
- Понад 80% розповіли, що допомагають захищати країну: 39% займаються волонтерством, 37% допомагають фінансово, 18% займаються інформаційним супротивом, 12% працюють в критичній інфраструктурі, 10% входять до територіальної оборони. Тільки 19% пояснили, що не мають зараз можливості допомогти (чимало з них – літні люди, але й серед них більшість усіляко підтримує супротив).
Ставлення українців до росіян та Росії:
- 40% українців впевнені, що більшість громадян РФ підтримують війну проти України. 25% вважають, що кожен другий росіянин підтримує війну, ще 25% припускають, що прихильників вторгнення – меншість.
- 42% наголошують, що відновити дружні стосунки з росіянами неможливо; 22% вважають, що можливо лише через 20-30 років після війни, 18% – 10-15 років після війни. І лише 12% припускають, що шанси є навіть за кілька років.
"Трохи більше вірять у відновлення стосунків мешканці Півдня та Сходу, та ті, хто має родичів в Росії. Але і серед них більше третини взагалі не вірять у повернення дружби між народами" – відзначать соціологи.
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