Скільки українців впевнені у перемозі над окупантами: результати нового опитування

Українці вірять у перемогу і їх пітримує у цьому світ / Kedar Gadge on Unsplash

Триває вже 15 день війни, російські окупанти продовжують знищувати українські міста, а ЗСУ відбивати їхні атаки. Але українці не втрачають віру у те, що незабаром РФ програє. Скільки громадян впевнені у нашій перемозі – читайте далі.

Соціологічна група "Рейтинг" упродовж 8-9 березня провела нове опитування щодо оцінки ситуації в Україні. І результати вкотре підтверджують, що українців неможливо зламати.

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Ставлення українців до війни:

Близько 91% опитаних у всіх регіонах відчувають надію, думаючи про ситуацію в країні. І лише 6% відчувають безвихідь.

опитаних у всіх регіонах відчувають думаючи про ситуацію в країні. І лише відчувають 92% опитаних вірять, що Україна відіб'є напад окупантів (з кожним днем цей показник підвищується). Тільки 6% не такі впевнені.

опитаних вірять, що Україна (з кожним днем цей показник підвищується). Тільки не такі впевнені. 57% українців вважають, що Україна переможе вже н айближчим часом : 39% – за кілька тижнів, 18% – за тиждень. 18% припускають, що війна триватиме кілька місяців, і тільки 9% – від 6 місяців і більше.

українців вважають, що Україна переможе вже н : – за кілька тижнів, – за тиждень. припускають, що війна триватиме кілька місяців, і тільки – від 6 місяців і більше. Майже всі опитані (97%) опитаних планують залишатись в Україні.

опитаних планують залишатись в Україні. Понад 80% розповіли, що допомагають захищати країну: 39% займаються волонтерством, 37% допомагають фінансово, 18% займаються інформаційним супротивом, 12% працюють в критичній інфраструктурі, 10% входять до територіальної оборони. Тільки 19% пояснили, що не мають зараз можливості допомогти (чимало з них – літні люди, але й серед них більшість усіляко підтримує супротив).

Україна обов'язково переможе / Dovile Ramoskaite on Unsplash

Ставлення українців до росіян та Росії:

40% українців впевнені, що більшість громадян РФ підтримують війну проти України. 25% вважають, що кожен другий росіянин підтримує війну, ще 25% припускають, що прихильників вторгнення – меншість.

українців впевнені, що більшість громадян РФ підтримують війну проти України. вважають, що кожен другий росіянин підтримує війну, ще припускають, що прихильників вторгнення – меншість. 42% наголошують, що відновити дружні стосунки з росіянами неможливо; 22% вважають, що можливо лише через 20-30 років після війни, 18% – 10-15 років після війни. І лише 12% припускають, що шанси є навіть за кілька років.



"Трохи більше вірять у відновлення стосунків мешканці Півдня та Сходу, та ті, хто має родичів в Росії. Але і серед них більше третини взагалі не вірять у повернення дружби між народами" – відзначать соціологи.

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