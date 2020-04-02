Звуки офісу або кафе: сайти, які створять необхідну атмосферу фоновим шумом

Якщо ви перейшли з офісної роботи на віддалену і вам бракує фонового шуму, то спеціально для вас є відмінні сервіси, які дають змогу увімкнути звуки, записані в кафе чи в офісі.

Як повідомляється, такий фоновий шум допоможе не тільки зробити самоізоляцію цікавішою, але і поліпшити продуктивність під час віддаленої роботи. Згідно з дослідженням Чиказького університету, фонові звуки дійсно допомагають, якщо ви займаєтеся творчою роботою.

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Сайт coffitivity, який допоможе вам зануритися в атмосферу переповненого кафе.

За словами вчених, креативні здібності у людини проявляються краще, коли його трохи відволікають: саме тому хороші ідеї відвідують нас, поки ми чистимо зуби, приймаємо душ і т. д.

Сайт mynoise створить фоновий шум офісу, якщо ви скучили за насиченими робочими буднями.

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