Тварини в доповненій реальності: у пошуку Google з'явилася нова функція

У пошуковику Google з'явилася нова функція: вона дозволяє "перенести" до себе 3D-модель дикої тварини за допомогою функції доповненої реальності. Нововведення було представлено ще в лютому 2018 року, але тільки тепер воно стало доступне на пристроях, що працюють на платформах Android і iOS.

"Закликати" тварину можна через будь-який браузер, ввівши в гугл-пошук назву тварини. На сторінці результатів знайдіть віджет Вікіпедії та натисніть "Дивитися в 3D". Після цього тривимірну модель тварини можна буде відкрити у спеціальному вікні, а потім – перенести до себе його копію в натуральну величину.

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Зараз підтримуються моделі таких звірів:

алігатор,

бурий вовк,

гепард,

козел,

кішка,

лев,

кінь,

ведмідь,

орел,

восьминіг,

собака,

тигр,

качка,

черепаха.

Функція працює на телефонах, що підтримують доповнену реальність. Версія iOS повинна бути не нижче 11, а Andriod – не нижче 7.

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