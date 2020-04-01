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Тварини в доповненій реальності: у пошуку Google з'явилася нова функція
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У пошуковику Google з'явилася нова функція: вона дозволяє "перенести" до себе 3D-модель дикої тварини за допомогою функції доповненої реальності. Нововведення було представлено ще в лютому 2018 року, але тільки тепер воно стало доступне на пристроях, що працюють на платформах Android і iOS.
"Закликати" тварину можна через будь-який браузер, ввівши в гугл-пошук назву тварини. На сторінці результатів знайдіть віджет Вікіпедії та натисніть "Дивитися в 3D". Після цього тривимірну модель тварини можна буде відкрити у спеціальному вікні, а потім – перенести до себе його копію в натуральну величину.
І ще: Створено розширення для браузера, яке нагадує, що треба мити руки
Зараз підтримуються моделі таких звірів:
- алігатор,
- бурий вовк,
- гепард,
- козел,
- кішка,
- лев,
- кінь,
- ведмідь,
- орел,
- восьминіг,
- собака,
- тигр,
- качка,
- черепаха.
Функція працює на телефонах, що підтримують доповнену реальність. Версія iOS повинна бути не нижче 11, а Andriod – не нижче 7.
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