Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Тварини в доповненій реальності: у пошуку Google з'явилася нова функція

  • 13
Тварини в доповненій реальності: у пошуку Google з'явилася нова функція - фото 1

У пошуковику Google з'явилася нова функція: вона дозволяє "перенести" до себе 3D-модель дикої тварини за допомогою функції доповненої реальності. Нововведення було представлено ще в лютому 2018 року, але тільки тепер воно стало доступне на пристроях, що працюють на платформах Android і iOS.

"Закликати" тварину можна через будь-який браузер, ввівши в гугл-пошук назву тварини. На сторінці результатів знайдіть віджет Вікіпедії та натисніть "Дивитися в 3D". Після цього тривимірну модель тварини можна буде відкрити у спеціальному вікні, а потім – перенести до себе його копію в натуральну величину.

І ще: Створено розширення для браузера, яке нагадує, що треба мити руки

Зараз підтримуються моделі таких звірів:

  • алігатор,
  • бурий вовк,
  • гепард,
  • козел,
  • кішка,
  • лев,
  • кінь,
  • ведмідь,
  • орел,
  • восьминіг,
  • собака,
  • тигр,
  • качка,
  • черепаха.

Функція працює на телефонах, що підтримують доповнену реальність. Версія iOS повинна бути не нижче 11, а Andriod – не нижче 7.

Читайте також: У Google Перекладачі з'явилася функція синхронного перекладу

Джерело: 9to5google
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: 10 небанальних запитань про гроші
  • Вчора, 12:00
  • 633
Як змінилася бразильська супермодель Ізабелі Фонтана: фото 18+
  • 30 березня, 17:21
  • 1382
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2197747
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології