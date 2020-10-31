Звуки Чорнобиля: Вагоновожатые зняли потужний кліп Касета у Зоні відчуження

Український електронний гурт Вагоновожатые представив свій новий кліп на пісню "Касета", знятий у рамках музичного проєкту Звуки Чорнобиля. Дивіться потужне відео, зняте у Зоні відчуження, на Радіо МАКСИМУМ!

Гурт Вагоновожатые використав у своїй пісні "Касета" колекцію звуків, записаних у Зоні відчуження українським митцем Валерієм Коршуновим, автором проєкту Artefact art-project. Для зйомок кліпу колектив відвідав Чорнобиль!

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Безумовно, тема Чорнобильської трагедії не могла пройти повз нас, вона стосується абсолютно всіх українців і мешканців нашої тодішньої країни СРСР. Учасники "вагоновожатых" Стас і Андрій народилися за рік до аварії, а ми з Валентином трохи старші й бувши вже у статусі школярів пам'ятаємо той страшний рік. Цинічні першотравневі демонстрації, мовчання преси та керівництва країни та страшна тиха паніка в районі вокзалу, залізничних кас і автостанцій, – розповідає Антон Слепаков.

Він додав, що за 30 з лишком років біль відчуття гіркоти від трагедії став ще відчутнішим. "На жаль, людство не захотіло почути тривожний сигнал і техногенні катастрофи трапляються з гнітючою регулярністю. Ці аварії найчастіше відбуваються як наслідок катастроф природних, але, крім того – через зношеного обладнання, жадібність або неуважність. Пам'ять про них служить важливим уроком для людства, тому що природні катастрофи можуть зашкодити нам, але не планеті, а ось техногенні несуть загрозу абсолютно всьому навколишнього світу".

На його думку, випадковостей і збігів не буває. Першу фотосесію колективу робила Оля Закревська, відома фотографиня, яка, як згодом з'ясувалося, народилася у Прип'яті та переїхала з батьками до Столиці у віці двох місяців у 1986 році.

"Наш новий трек називається "Касета". Старий аудіомагнітний артефакт, який пролежав багато років в старому покинутому будинку, якимось чином вцілів і розповів свою історію. Касета – це останній актуальний носій який існував в Чорнобильській зоні. Чорнобиль, Прип'ять... так і не дізналися, що таке лазерні диски, флешки та mp3-файли", – розповів він.

Вагоновожатые – Касета: дивіться потужний кліп, знятий у Зоні відчуження

"Нашим завданням було відновити поламаний корпус, врятувати плівку, реставрувати й оприлюднити. Якщо включити запис на певну гучність можна віддалено почути звук радіації. Ми не хочемо зайвий раз акцентувати на цьому увагу, але ці звуки говорять і резонують самі за себе, як нагадування про трагедію, що сталася 34 роки тому на Чорнобильській АЕС", – коментує Антон Слепаков.

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