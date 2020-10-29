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Звуки Чорнобиля: співачка KRUTЬ випустила потужний кліп Кімната

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KRUTЬ випустила кліп на пісню Кімната - фото 1
KRUTЬ випустила кліп на пісню Кімната

Співачка Марина Круть, яку ми знаємо під псевдонімом KRUTЬ, представила кліп на пісню "Кімната". Він вийшов у рамках проєкту "Звуки Чорнобиля". Дивіться потужне відео на Радіо МАКСИМУМ!

Пісня "Кімната" розповідає нам про подолання травматичного досвіду Чорнобильської трагедії через переосмислення спогадів.

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Режисером нового кліпу KRUTЬ став Павло Мацера, а саундпродюсером – Михайло Клименко. Відеоробота насичена символізмом, алюзіями та метафорами. За задумом авторів, велика кількість дійових осіб символізує масштабність та багатогранність Чорнобильської катастрофи. Певне ж розходження тексту пісні та відеоряду – намагання приховати правду від народу.

"Події 26 квітня на ЧАЕС, а також подальші наслідки, вплинули на долі тисяч жителів і завдали колосального збитку світовій екології. Але водночас удару зазнав і психологічний, внутрішній стан людей, а особливо тих, хто лишився дому чи втратив рідних. В центрі кліпу лежить сюжетна лінія головного героя, котрий намагається подивитись в очі своєму страху і, немов промотавши плівку, старається залікувати дитячу травму", – розповідає Марина Круть.

KRUTЬ – Кімната: дивіться потужний кліп з проєкту Звуки Чорнобиля:

У композиції використані різноманітні тріскотіння та глісандо з фортепіано із бібліотеки "Звуки Чорнобиля".

Автори відеокліпу закликають знаходити у ньому ледь помітні деталі та копати глибше, адже люди різних поколінь повинні дізнатися якомога більше про події квітня 1986 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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