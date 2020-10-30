Звуки Чорнобиля: гурт Atomic Simao зняв у Зоні відчуження моторошний кліп Ghost City

Гурт Atomic Simao представив новий відеокліп, знятий для проєкту "Звуки Чорнобиля". Дивіться моторошний кліп на пісню Ghost City на Радіо МАКСИМУМ! Гарантуємо, що ви будете враженими.

Пісня Ghost City перенесе кожного з вас у Чорнобиль. Тож слід бути обережними, адже перед вами відкриється новий, незвіданий світ. Для створення композиції гурт отримав доступ до колекції звуків, які записав у Зоні відчуження український медіахудожник Валерій Коршунов, автор проєкту Artefact art-project.

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"У віці двох років, прямо після аварії, ми з мамою дивилися з балкона велогонку, яка проходила у Києві першого травня після аварії. Хоча у моїй сім’ї тато – медик, ліквідатор. Коли він повернувся в камуфляжі, я не впізнав його, перелякався та заплакав. Рота дезінфекторів, він був санітарним лікарем, а медичні працівники були військово зобов'язаними", – розповів Андрій Волков з гурту Atomic Simao.

Atomic Simao – Ghost City: дивіться моторошний кліп, знятий у Зоні відчуження:

Геогрій Вальчук додав: "Я народився за один місяць і два дні до вибуху. Про те, яких масштабів була ця катастрофа у Києві не говорили. Моя мама дізналася про це, коли мій дідусь зателефонував їй з Москви та терміново сказав їхати якомога далі. Так ми опинилися в Анапі. Сам я пам'ятаю мало про це. До Чорнобиля поїду вперше і для нас це буде дуже пізнавальний досвід, який ми реалізуємо найближчим часом".

Atomic Simao уже давненько відомий українським меломанам. У 2014 році він отримав статус "Відкриття року" на фестивалі "Джаз Коктебель". У їхньому арсеналі кілька платівок Nōdo (2013), Sphyro (2013), Poly (Maxi-Single, 2015), E.C.H.O (2016), Wandering (2018), Levitation Loom Four (2019), а також тури Україною і деякими країнами Європи.

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