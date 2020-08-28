Звуки Чорнобиля: українські та закордонні музиканти створять альбом про зону відчуження

У жовтні 2020 році українські та закордонні музиканти створять альбом про зону відчуження "Звуки Чорнобиля" (Sounds Of Chernobyl), який об'єднає їх. Цікаво, що всі звуки альбому записували безпосередньо в Чорнобилі.

Кожен трек з унікальним звучанням розповість свою історію Чорнобиля. У композиціях музиканти також будуть використовувати атмосферні звуки з колекційної аудіобібліотеки "Звуки Чорнобиля": тріск дозиметра, скрип колеса огляду, шум Рудого лісу, відлуння, гуркіт течії, технічні звуки і багато іншого.

І ще: Героям: Без Обмежень і Ко випустили потужну пісню українською та білоруською

Першою українською артисткою альбому стала медик-стрілок на фронті, художниця-акціоністка в творчості і співачка Стасік (Анастасія Шевченко). Найближчим часом анонсують і інших виконавців. Вже відомо, що до цікавого проєкту долучилися учасник білоруського гурту "Ляпіс-98" Сергій Міхалок і колишній фронтмен колективу "Димна суміш" Олександр Чемеров.

"Запрошення лідера білоруських гуртів BRUTTO та "Ляпіс-98" – Сергія Міхалка та україно-американського музиканта Олександра Чемерова показує, що радіаційні хмари та людські жертви аварії не мають меж. У 1986 році від Чорнобиля постраждала вся Європа, але найбільшої шкоди було завдано саме Україні та Білорусі", – розповів творчий куратор проєкту Валерій Коршунов.

Тематична пластинка сучасної музики буде реалізована в рамках однойменного соціального музичного проєкту.

Це цікаво: Майстер маскування: у Чорнобилі показали великого птаха, який вміє зливатися з середовищем