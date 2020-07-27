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Майстер маскування: у Чорнобилі показали великого птаха, який вміє зливатися з середовищем
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У Чорнобилі вдалося сфотографувати рідкісного птаха, який вміє майстерно маскуватися. На знімку великого хижака досить складно помітити. Лише, якщо уважно придивитися, видно, що на сосновій гілці сидить чорний птах.
Красеня показали Працівники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook. І з коментарів під знімком стало зрозуміло, що перед нами червонокнижний орлан-білохвіст, якого в Україні можна зустріти рідко. І у всьому винна людська діяльність.
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"Маскування 80 рівня. А ви когось бачите на фото, крім дерев і чагарників?" – йдеться у підписі до фотографії..
Цікаво, що оперення дорослого орлана-білохвоста світліше, через що його називають також "сіруватень", а дзьоб – яскраво-жовтого кольору. Білохвіст вважається одним з найбільших представників хижих птахів Євразії. Розмах його крил досягає 2,5 метра.
Орлана-білохвоста занесено в усі три видання "Червоної книги України" (1980, 1994, 2009). А в останньому виданні (2009) він віднесений до категорії "рідкісний".
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