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Звуки Чорнобиля: KAZKA зняла відео Острів у Зоні відчуження
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Гурт KAZKA представив кліп на нову пісню "Острів", який знімався у Зоні відчуження. Над відеороботою працювали у рамках проєкту "Звуки Чорнобиля". Дивіться кліп колективу на Радіо МАКСИМУМ.
Кліп "Острів", над яким працював гурт KAZKA та саунд-продюсер RUNSTAR (Сергій Єврмолаєв), знімався у Зоні відчуження протягом одного дня. Режисеркою відео була Марія Коростельова.
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“Чорнобиль... Ця трагедія залишила жахливі наслідки та загубила життя багатьох людей! Мій тато багато мені розповідав про ті часи, і навіть про день вибуху! Він казав що, на жаль, люди не знали, як захиститися, як уникнути радіаційного опромінення. А коли дізнались – для багатьох було пізно. Наша пісня, в першу чергу, зроблена, щоб привернути інтерес молоді до цієї важкої й важливої теми. Ми намагались зрозумілою мовою пояснити слухачеві всю трагічність та масштаби трагедії, і ніколи не допустити такого більше. Вся музика пісні побудована на звуках з Зони відчуження, більш яскравими виявилися лічильник Гейгера і телефонна розмова", – розповіла Саша Зарицька.
Вона також додала, що надзвичайно засмучує місто, в якому уже більше ніхто не живе.
Дуже прикро дивитися на мертве місто. Нашій країні треба ще багато зробити, щоб стерти сліди катастрофи, і знадобиться не один десяток років, щоб утилізувати усю радіацію. Але, я дуже сподіваюсь що колись там знову буде щасливе прекрасне місто, – підкреслила співачка.
Режисерка кліпу Марія Коростельова трішки розповіла про сам процес зйомки кліпу "Острів".
"Це була особлива зйомка для мене і, думаю, для всіх учасників. Унікальна атмосфера одночасно надихала своєю важливістю для світової історії та шокувала. Через заходи безпеки у зоні відчуження початкові плани й розкадровки не вдалося реалізувати, довелося імпровізувати, але місце саме підказувало, що робити. Думаю, нам вдалося передати наші почуття і донести думки", – зауважила вона.
KAZKA x RUNSTAR – Острів: дивіться кліп, знятий для проєкту Звуки Чорнобиля
Що це за проєкт "Звуки Чорнобиля"? Це культурно-соціальний музичний проєкт, в якому українські та міжнародні артисти записали альбом з десяти композицій на тематику Чорнобиля. Усі композиції об'єднує аудіобібліотека "Звуки Чорнобиля" – колекція звуків, записана українським медіахудожником, автором проєкту ARTEFACT, Валерієм Коршуновим, ще у 2018 році та стала початком проєкту.
Текст пісні KAZKA – Острів
Острів на тлі жалю,
Пригортає сироту.
Біла птаха не злетить, коли Дім її горить!
Краю-кінця не видно!
Я Дихати хочу вільно!
Я Кинути тут коріння!
Звір хижий є людина,
Таким мені бути набридло
Рятуюсь від рук свого сина!
Острів на тлі жалю,
Пригортає сироту.
Біла птаха наче сон, Пам‘ятає горизонт!
Думками вертаюсь!
Руками торкаюсь!
Від болю ховаюсь!
Міфічні портрети,
Сумні силуети
А піймаю в тенета.
Складу я на згадку
У фотоальбом.
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