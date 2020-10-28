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PANCHYSHYN представив чуттєвий кліп на пісню Відпускаю
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Український гурт PANCHYSHYN презентував відеокліп на пісню "Відпускаю". Дивіться чуттєве відео на Радіо МАКСИМУМ!
Режисером відеороботи "Відпускаю" став Влад Разиховський, і це не перша співпраця гурту і цього талановитого режисера.
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Зйомки відеокліпу відбувалися у Києві. Важливо, як для режисера, так і для лідера гурту PANCHYSHYN, було не так відтворення сюжету, якоїсь певної історії, а швидше зображення емоцій.
"У кожного у житті трапляється така любов, яка не відпускає, навіть через роки, і продовжує впливати на все. Але треба продовжувати жити, любити, і відпустити нарешті ці спогади", – розповідає про задум відео та його концепцію режисер Влад Разиховський.
PANCHYSHYN – Відпускаю: дивіться чуттєвий кліп українського гурту
Для Остапа Панчишина – лідера гурту це відео супроводжує посил пісні: "Відпустити та знати, що життя не закінчується. Ми рано чи пізно всі переживаємо це відчуття, коли потрібно прийняти те, що потрібно відпустити емоції, час та йти за своєю долею. Відпустити момент і залишитися при цьому сміливо і відважно віч-на-віч з собою".
Головну роль у відеокліпі зіграла відома модель Вікторія Апанасенко.
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