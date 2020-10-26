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Робопес від Boston Dynamics провів дослідження заражених зон у Чорнобилі: фото

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Робопес від Boston Dynamics провів дослідження заражених зон у Чорнобилі: фото - фото 1

У Чорнобильській зоні відчуження вперше провели випробування автономного робота Spot американської компанії Boston Dynamics. Робособака перебував на території АЕС, а також в пунктах захоронення відходів.

Дослідження проводили фахівці Брістольського університету і співробітники Державного спеціалізованого Центрального підприємства по поводженню з радіоактивними відходами.

І ще: У Чорнобильській зоні з'явився перший веломаршрут

Робот Spot, зокрема, виміряв радіацію в пунктах локалізації та захоронення відходів Рудий ліс, Підлісний та Буряківка. Для виявлення зон забруднення застосовувалися гамма-спектрометр, гіперспектральних і нейтронний датчики. Також в роботі задіяли безпілотники.

Вчені отримають 3D-зображення, складуть карту поширення радіонуклідів, а також знімки Рудого лісу з найзабрудненішими ділянками.

Робопес від Boston Dynamics провів дослідження заражених зон у Чорнобилі: фото - фото 431982

Робопес від Boston Dynamics провів дослідження заражених зон у Чорнобилі: фото - фото 431984

Робопес від Boston Dynamics провів дослідження заражених зон у Чорнобилі: фото - фото 431985

Робопес від Boston Dynamics провів дослідження заражених зон у Чорнобилі: фото - фото 431983

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Джерело: upload.facebook
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