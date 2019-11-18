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Звук підкачав: експерти назвали головного конкурента AirPods Pro

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Звучання нових AirPods не вражає - фото 1
Звучання нових AirPods не вражає

Не так давно компанія Apple представила свої нові безпровідні навушники AirPods Pro. Їх уже встигли оглянути безліч блогерів, а також журналістів. Не оминули увагою аксесуари й експерти Consumer Reports. Вони й порівняли навушники з рішеннями конкурентів.

Експерти завжди вважали, що за якістю звучання AirPods відстає від конкурентів. Pro-версія не стала винятком.

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У новому звіті вони відзначили, що Pro-версія навушників Apple звучить дуже добре у порівнянні з оригінальною гарнітурою, але все ж поступається Samsung Galaxy Buds. Організація також високо оцінила новий "режим прозорості" в AirPods Pro.

AirPods Pro не вражають якістю звучання - фото 368969
AirPods Pro не вражають якістю звучання

Попри те що AirPods Pro поступаються за якістю звуку Samsung Galaxy Buds, але при цьому коштують дорожче, їх вибере більшість власників iPhone, iPad і Mac через тісну інтеграцію з екосистемою Apple.

Samsung Galaxy Buds обійшов 'яблучні' навушники - фото 368970
Samsung Galaxy Buds обійшов "яблучні" навушники

Consumer Reports оцінила AirPods Pro у 75 балів. Для порівняння Samsung Galaxy Buds отримали 86 балів, а Amazon Echo Buds – 65.

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Джерело: consumerreports
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