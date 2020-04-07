У мережі показали наслідки пожежі у Чорнобилі з висоти пташиного польоту: відео

Рятувальники Київської області продовжують посилено гасити масштабну пожежу на території Зони відчуження Чорнобильської АЕС. Проте у мережі уже з'явився ролик, на якому показані кадри випаленої вогнем території.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на 7:00 7 квітня триває пожежа трави між смт. Поліське і с. Володимирівка на площі близько 6,5 га і поблизу с. Рудня-Осошня на площі близько 4 га.

І ще: В Україні запустили онлайн-тури в Чорнобиль

До гасіння залучено 120 осіб та 29 одиниць техніки, з них один вертоліт Мі-8, яким 6 квітня було виконано 19 скидів – 38 тонн води, всього з початку робіт авіацією ДСНС здійснено 61 скидання – 174 тонни води.

Крім того, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник на своїй сторінці в Facebook опублікував відео випаленої землі в Зоні відчуження з висоти пташиного польоту.

Дивіться також: Чорнобиль 2020: у мережі показали відео з висоти пташиного польоту з рідкісними тваринами