В Україні запустили онлайн-тури в Чорнобиль

Через пандемію коронавірусу Чорнобильська зона також тимчасово закрита на карантин. Тому організатори турів запустили новий формат – онлайн-подорожі до Зони відчуження.

Як повідомляється, віртуально відвідати Чорнобильську зону можна за допомогою онлайн-конференцій. Гідами турів будуть свідки аварії, ліквідатори, колишні працівники ЧАЕС та жителі Прип'яті і професійні екскурсоводи.

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Перший онлайн-тур "COVID-19 vs Чорнобиль-86. Як досвід Чорнобиля допомагає пережити коронавірус в понеділок" відбудеться сьогодні, 6 квітня. А екскурсію проведе ліквідатор, еколог, засновник Чорнобиль-Тур Сергій Мирний.

Теми наступних онлайн-турів до Чорнобиля:

5 і 8 квітня – Радіація в Чорнобилі: що потрібно знати до візиту в зону;

7-8 квітня – Прип'ять до аварії: як все починалося;

9-10 квітня – Прип'ять після аварії: радіація, евакуація, дезактивація.

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