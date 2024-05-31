Лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк доєднався до лав ЗСУ

Лідер українського гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк повідомив, що долучився до лав Збройних Сил України. Співак вже похизувався світлиною у військовій формі.

Чоловік повідомив, що його шлях в ЗСУ розпочався 29 травня. Артист підкреслив, що це було добровільне та ретельно обдумане рішення.

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36-річний виконавець розказав про це в Instagram та опублікував фото себе у військовій формі.

Друзі, вчора розпочався мій шлях в ЗСУ. Рішення добровільне та виважене, на яке я і так зважувався занадто багато часу. Все необхідне отримав, найближчий місяць проходитиму базову підготовку. Годують смачно, люди навколо душевні, з усім іншим розбиратимуся по ходу. На звʼязку!, – написав музикант.

Сергій Володимирович Мартинюк – український музикант, письменник, лідер рок-гурту "Фіолет" та супутніх сайд-проєктів (Kolos & Brothers, ТраТаТа та ін), громадський діяч, артдиректор фестивалю Бандерштат.

Окрім музичної діяльності, Сергій зарекомендував себе як письменник, написавши кілька романів та збірку віршів. Однією з його визначних робіт є "Кушмарджак".

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