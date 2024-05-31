Українські діти, які постраждали від рф, зустрілись з Папою Римським

Фундація 5P Global запросила 10 родин дітей з різних регіонів України відвідати Рим до першого Всесвітнього дня дітей. Вони зустрілись з Папою Римським.

Українські діти, які постраждали через агресію рф, зустрілися з Папою Римським. Про це йдеться на сторінці UNBROKEN Ukraine у Facebook.

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Пацієнти UNBROKEN Kids зустрілися з Папою Франциском в Апостольському палаці у Ватикані та показали йому справжні наслідки українсько-російської війни.

Спершу наші НЕЗЛАМНІ діти отримали благословення від Папи Франциска у Ватикані, а потім доєдналися до масштабного святкування Всесвітнього дня дітей на “Олімпійському” стадіоні у Римі, – пишуть на сторінці UNBROKEN Ukraine.

Серед пацієнтів були Яна Степаненко, дівчинка втратила обидві ноги внаслідок обстрілу на вокзалі в Краматорську, та 10-річний Михайлик, напередодні Нового року хлопчик потрапив під обстріл, уламок ворожого боєприпасу пошкодив його череп.

Організували це все наші добрі друзі фундація "5P Global". З початку великої війни саме вони активно допомагають Центру Unbroken Kids та підтримують усі наші проєкти. Дякуємо за підтримку, – зазначили в UNBROKEN Ukraine.

Основною метою поїздки було показати всьому світу наслідки війни, від якої, на жаль, страждають маленькі українці. Як дорослі, так і діти.

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