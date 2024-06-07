Зворушливе відео: представниця Польщі на Євробаченні-2024 присвятила пісню Україні

Під час одного зі своїх концертів польська співачка LUNA, яка представляла свою країну на "Євробаченні-2024", підтримала Україну та її громадян. Артистка присвятила композицію українцям.

На сцені виконавиця висловила свою повагу та солідарність з українським народом. Відео зʼявилося в Telegram-каналі "Дім Євробачення".

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Вона заявила, що підтримує націю, яка щодня протистоїть кривавій війні та бореться з терористичним режимом росії. Також співачка додала, що співчуває українцям та їхнім втратам.

Те, що відбувається в Україні, відбувається поруч з нами. І тому зараз моє серце дуже сильно б'ється разом з Україною та моїми друзями звідти. Я хотіла би присвятити цю пісню їм, – промовила LUNA.

Артистка заспівала свій трек "Fade". Її виступ супроводжувався жовто-блакитними вогнями на сцені, які створювали особливу атмосферу. Присутні підтримали виконавицю та відреагували на її слова гучними оплесками.

До слова, LUNA виступила у першому півфіналі "Євробачення-2024" у Швеції з піснею "The Tower". Однак пройти до гранд-фіналу учасниці не вдалося. Попри це, вона підтримувала всіх конкурсантів та закликала до миру у світі.

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