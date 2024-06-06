Back to 00’s: Антон Савлєпов презентує відвертий трек “Розстебни”

Співзасновник та фронтмен легендарного українського гурту Quest Pistols Антон Савлєпов повертається й запускає сольний музичний проєкт. Читайте у матеріалі Радіо Максимум, як на це відреагували підписники виконавця.

Артист представив свій перший сингл “Розстебни” під сценічним імʼям SAVLEPOV. Трек вже доступний на всіх музичних платформах.

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Перший сингл "Розстебни" увійде до музичного альбому, реліз якого відбудеться вже цього літа. Раніше Антон Савлєпов розповідав в Instagram, що записав альбом сольних пісень та відзняв три відеороботи для проєкту SAVLEPOV, і тоді ж оприлюднив перший тизер. Проте він поставив проєкт на паузу.

Підготовка до сольного проєкту SAVLEPOV розпочалася ще у 2021 році, але через повномасштабне російське вторгнення на територію України мої творчі амбіції логічно відійшли на останній план. Я чекав, коли музичний настрій проєкту зрезонує зі станом суспільства, але останні роки навчили, що ніколи не буде кращого моменту робити свою справу, ніж саме зараз, – ділиться SAVLEPOV.

У пісні “Розстебни” кожен біт наповнений зухвалим, хтивим і запальним фліртом. Це ніби неприхована сексуальність, гра на межі пристойності, що схожа на еротичні танці. Це кохання, що існує, допоки грає музика, ритмічний подих пристрасті, втілення шаленої мрії.

Моя музика – це інтимна фантазія, що занурює у паралельний світ моїх наївних

мрій, – додає SAVLEPOV.

У соцмережах фани оцінили вайбовий літній сингл виконавця та вже

чекають на виступ артиста у різних українських містах.

SAVLEPOV – це сайд-проєкт Антона Савлєпова. Артист також продовжує свій

шлях як фронтмен гурту Quest Pistols, що возз'єднався заради благодійних виступів й активно допомагає ЗСУ.

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