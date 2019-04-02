Звонар – 2, 3 серія: дивитись онлайн новий детективний серіал 2019

На каналі 2+2 вийшла 2 і 3 серія детективу Звонар, який вже б'є рекорди переглядів. Історія оперативника Антон Звонцов вражає несподіваними поворотами. Дивіться онлайн свіжі епізоди

Серіал Звонар розповідає історію самовпевненого й авантюрного, іноді навіть нахабного оперативника Антона Звонцова. Ніхто краще за нього не зможе розговорити заляканого свідка, знайти компромат на відомого бізнесмена або провести переговори з озброєними нападниками банку.

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Антон Звонцов відомий під прізвиськом Звонар, і він – капітан в опервідділі. Цього разу чоловіку дістається справа про крадіжку в ювелірному магазині. На додачу, опер розслідує втечу з колонії поселення, і з'ясовує, що ці дві справи пов'язані.

Серіал Звонар 2 серія 1 сезон – дивитись онлайн відео від 02-04-2019:

Відомо, що Звонцов веде офіційні розслідування і водночас вирішує справи клієнтів, які не бажають звертатися до правоохоронних органів. Однак удача відвертається від опера, коли в відділ приходить новий керівник, а в місті з'явиться особистий ворог Звонцова – жорстокий маніяк...

Серіал Звонар 3 серія 1 сезон – дивитись онлайн відео від 02-04-2019:

Головні ролі в серіалі виконали: Артем Алексєєв, Анастасія Чепелюк, Сергій Калантай, Олексій Смолка, Олексій Нагрудний, Олександр Зиневич та інші.

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