Google+ закриється на кілька місяців раніше, і ось чому

У Google+ відбувся черговий витік даних, у результаті чого компанія вирішила закрити соціальну мережу на чотири місяці раніше, ніж планувалося спочатку. Сервіс Google+ буде недоступний користувачам з квітня 2019 року, а протягом наступних 90 днів пошуковий гігант закриє доступ до його API.

За даними Google, нова уразливість потенційно могла торкнутися 52,5 млн користувачів. Вона дозволяла розробникам додатків отримати доступ до таких даних, як адреси електронної пошти, рід занять і вік, навіть якщо облікові записи були закритими або доступними для перегляду тільки певному колу користувачів.

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Пару місяців назад була схожа ситуація, тоді виявлена ​​уразливість проіснувала з 2015 по 2018 роки. Баг був знайдений у березні, але інформацію про нього публічно розголосили тільки в жовтні, що призвело до розмов про серйозні проблеми безпеки всередині Google+. У відповідь на це компанія оголосила про плани закрити свою соцмережу для користувачів і залишити її виключно в корпоративних цілях.

Соціальну мережу Google+ закриють раніше, аніж планувалося / Cliqz

Цього разу команда дослідників Google виявила вразливість самостійно у рамках стандартної процедури тестування. Повідомляється, що вона проіснувала всього шість днів – з 7 по 13 листопада. На поточний момент немає ніяких доказів того, що дані користувачів були використані. Проте Google почала повідомляти користувачів про можливий витік інформації. Пошуковий гігант планує і далі продовжувати використовувати Google+, але тільки як корпоративний продукт для компаній, які мають підписку на G Suite.

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