Звільнився чи звільнили: Лодигін покинув посаду члена правління Суспільного

Наглядова рада НСТУ задовольнила відставку члена журі Нацвідбору Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовлення.

Про це повідомив у фейсбуці секретар наглядової ради Суспільного Вадим Міський.

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Наглядова рада НСТУ прийняла рішення про звільнення Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовлення за згодою сторін

Міський заявив, що сподівається на те, що Лодигін може продовжити роботу в Суспільному в інших ролях. Раніше ексголова оргкомітету Нацвідбору на Євробачення Ярослав Лодигін заявив, що готовий піти у відставку, щоб підтвердити репутацію Суспільного.

Лодигін покинув посаду члена правління Суспільного

Також Лодигін вибачився за свої слова на адресу гурту Kalush Orchestra. Як відомо, коментуючи виступ групи, Ярослав сказав: "Ми вже декілька разів представляли себе як Україна, як українці, як такі люди з лісів, люди з гір в цьому випадку".

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