Звільнення острова Зміїний: як проходила спецоперація та яку російську техніку знищили ЗСУ

Наприкінці червня армія України звільнила острів Зміїний, який кілька місяців перебував під російською окупацією. Через майже два тижні з цього знакового дня Оперативне командування "Південь" опублікувало відео, як саме проходила спецоперація ЗСУ.

Відповідний ролик зявився на YouTube-каналі Оперативне командування "Південь" СВ ЗСУ.

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Для початку нагадаємо, як розвивалися воєнні події. Так, 24 лютого до острова Зміїний підійшли два ворожі кораблі. Тоді росіяни вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Наші бійця сміливо послали російський корабель у відомому напрямку. Проте війська Росії таки захопили острів. Аже вже 30 червня окупанти втекли зі Зміїного після ударів українських військ, назвавши це "жестом доброї волі".

Операція зі звільнення острова Зміїний від російських загарбників тривала понад два місяці. За цей час українські війська знищили близько 20 одиниць ворожої техніки на загальну суму 900 мільйонів доларів.

Хто був залучений до звільнення Зміїного

Угруповання сил ВМС;

Ескадрилья Байрактарів;

Повітряні сили;

Ракетні війська та артилерія;

Підрозділи Держприкордонслужби, СБУ та розвідки;

Інші підрозділи зі складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Олександрія".

Відомо, що в операції було кілька етапів. Зокрема, ЗСУ повинні були обрізати шляхи логістичного забезпечення ворожих військ на острові.

На цьому етапі точною роботою БПЛА "Байрактар" та із застосуванням партнерської збройної допомоги і вітчизняних технологій було уражено 4 швидкохідні патрульні катери типу "Раптор", швидкісний десантний катер на повітряній каверні типу "Серна", суттєві пошкодження отримав фрегат "Адмірал Ессен" новий сучасний буксир "рятувальника Василя Беха" переведено в підводний флот, – розповіли в ОК "Південь".

Разом з тим, Росії вдалося перекинути на Зміїний близько трьох десятків одиниць техніки, включаючи ЗРК "Тор-М2", "Панцир-С1", "Град" та "Торнадо". Річ у тому, що окупанти планували створити на острові потужну систему ППО для прикриття корабельного угруповання у морі. Але не так сталося, як гадалося. Під час успішної операції ЗСУ знищили чимало техніки.

Російська техніка, яка стала металобрухтом на Зміїному

ЗРГК "Панцир-С1" – 3 одиниці;

ЗРК "Тор-М2" – 1 одиниця та ТЗМ до нього;

РЛС "Мис" – 1 одиниця;

РСЗВ "Торнадо-Г" – 1 одиниця;

РСЗВ "Град" – 1 одиниця;

Система РЕБ – 1 одиниця;

Маломірний катер – 1 одиниця;

Бойові броньовані машини – 2 одиниці;

Автотехніка – 8 одиниць;

Склад боєприпасів – 1.

Історія звільнення острова Зміїний: дивіться відео

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