Як українські захисники полюють на російські танки: дивіться короткометражний фільм

Нашим бійця раз у раз вдається захоплювати ворожу техніку. Як саме проходить таке собі "полювання" на танк, українські захисники показали на 4-хвилинному відео.

Ролик з'явився на YouTube-каналі ССО Азов. Так, бійці 2-го батальйону Сил спеціальних операцій АЗОВ зняли короткометражний документальний фільм про те, як вони захопили трофейний російський танк Т-64 на Запоріжжі.

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Як видно з кадрів, спочатку аеророзвідка виявила захований Т-64. Далі слідує детальне планування захоплення ворожої техніки. Тоді бойова група вирушає на місце, аби саме захопити танк. Усе завдання проходить вночі.

Запальний ентузіазм воїнів, помножений на чітку організацію дій та Т-64 у "нашій кишені". Операція зі звільнення російської техніки від окупантів пройшла успішно, – йдеться в описі відео.

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