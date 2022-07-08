Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Як українські захисники полюють на російські танки: дивіться короткометражний фільм

  • 135
Як українські захисники полюють на російські танки: дивіться короткометражний фільм - фото 1

Нашим бійця раз у раз вдається захоплювати ворожу техніку. Як саме проходить таке собі "полювання" на танк, українські захисники показали на 4-хвилинному відео.

Ролик з'явився на YouTube-каналі ССО Азов. Так, бійці 2-го батальйону Сил спеціальних операцій АЗОВ зняли короткометражний документальний фільм про те, як вони захопили трофейний російський танк Т-64 на Запоріжжі.

До теми: Українські танкісти зірвали башту російського Т-72: відео бою

Як видно з кадрів, спочатку аеророзвідка виявила захований Т-64. Далі слідує детальне планування захоплення ворожої техніки. Тоді бойова група вирушає на місце, аби саме захопити танк. Усе завдання проходить вночі.

Запальний ентузіазм воїнів, помножений на чітку організацію дій та Т-64 у "нашій кишені". Операція зі звільнення російської техніки від окупантів пройшла успішно, – йдеться в описі відео.

Читайте також: Мінус "Урагани" та ТЗМ: українські бійці перетворили ворожу техніку у мотлох – відео

пропозиції партнерів
Новини