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Українські бійці показали на відео роботу британських Mastiff на передовій

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Українські бійці показали на відео роботу британських Mastiff на передовій - фото 1

Серед іншої військової техніки, Україна отримала на озброєння від Великої Британії й бронемашини Mastiff. Як їх застосовують на війні, дивіться далі на відео.

Ролик опублікувала пресслужба Сухопутних військ у Facebook. Насамперед варто наголосити, що Mastiff – це не бойова одиниця на полі бою. Бронемашини використовують для транспортування бійців.

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Mastiff вміщають 8 військовослужбовців та два члени екіпажу. Машину можуть бути озброєні кулеметами від 7,62 мм до 12,7 мм або 40 мм автоматичним гранатометом. Розганяється військове авто лише до 90 км/год.

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