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Звільнений з автосервісу американець отримав замість зарплати 200 кілограмів липких монет
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Мешканець американського штату Джорджія Андреас Флатов звільнився з місцевого автосервісу кілька місяців тому. Весь цей час колишній співробітник домагався від роботодавця виплати останньої зарплати. У підсумку керівник привіз до дому чоловіка 200 кілограмів монет, вимазаних липкою рідиною.
Причиною звільнення стало те, що співробітник систематично покидав робоче місце раніше, ніж передбачалося, пише дівчина Андреаса у своєму інстаграмі.
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Однак, за словами Андреаса Флатова, він ще на співбесіді говорив, що йому буде необхідно закінчувати роботу о 17:00, щоб забирати дитину з дитячого садка. Керівництво автосервісу погодилося на умови, однак пізніше вдало, що забуло про це.
Протягом декількох останніх місяців Андреас намагався отримати свою останню тижневу зарплату, яка склала 915 доларів. Для врегулювання ситуації чоловік звернувся у Міністерство праці США, яке зобов'язало роботодавця погасити заборгованість перед колишнім співробітником. Керівник автосервісу заплатив, проте не готівкою, а привіз на будівельному візку 200 кілограмів монет номіналом в один цент, які вивалив на землю біля будинку Андреаса.
Разом зі своєю дівчиною Андреасу довелося перетягувати у дім 91 500 монет, вимазані липкою рідиною, схожою на машинну оливу. За словами чоловіка, такі монети не прийме жоден банк або автомат з продажу напоїв. Щоб відмити п'ять доларів за допомогою мийного засобу йому знадобилося близько двох годин. Скільки часу займе очищення всіх монет, важко уявити.
Власник автосервісу, своєю чергою, заявив, що неважливо, яким чином колишньому співробітнику виплатили зарплату, головне, що йому заплатили.
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